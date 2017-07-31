Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", теперь для населения услуга подачи воды будет составлять 42,65 тенге за 1 м- С 1 августа 2017 года по 27 сентября 2019 года будет действовать тариф для населения - 42,65 тенге за 1 м; для государственных учреждений и государственных предприятий – 330,98 тенге за 1 м, для прочих потребителей - 256,55 тенге за 1 м, на услуги по отведению и очистке сточных вод - 45,35 тенге за 1 м, для государственных учреждений и государственных предприятий - 472,88 тенге за 1 м, для прочих потребителей - 251,92 тенге. Все цены указаны без учета НДС, - отметили в ТОО "Батыс су арнасы". Стоит отметить, что ранее тариф для населения за услугу подачи воды и канализацию составлял 102,17 тенге.