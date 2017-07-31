Иллюстративное фото с сайта aktauinrorm.kz С начала года полицейские составили 80 административных протоколов по видеоматериалам, отправленным пользо­вателями Атырау. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил нача­льник местной полиции Нурым УРАЗБАЕВ. Се­годня, когда у каждого телефон с камерой, а в автомобилях уста­новлены регистраторы, в их объектив часто попадают различные нарушения. - Некоторые пользователи охотно делятся фото и видео с поли­цейскими, размещая материалы на сайте ДВД облас­ти. При этом иногда в кадр попадаются и нарушители-полицейск­ие, по всем этим случаям пр­оводится расследован­ие, - рассказал началь­ник МПС.