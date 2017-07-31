Жители Уральска собрали 240 тысяч тенге для 2-летнего Нурхата ЕЛЕУСИНОВА, который болен ДЦП с эпилепсией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Два месяца назад родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА обращались в редакцию "МГ" с просьбой к читателям собрать деньги на обследование своего больного сына в городе Тольятти Российской Федерации.
Как рассказала мама Нурхата Кристина ЕЛЕУСИНОВА, они уехали в Тольятти 17 июня и пробыли там четыре дня.
- Пока очевидных изменений нет, но нам изменили лечение, добавили вечернюю дозу лекарства. Судороги продолжаются, но врачи мне объяснили, что результат будет виден только через пару месяцев, это очень долгий процесс, то есть организм адаптируется к препаратам, после чего происходят первые изменения, - сообщила мама Нурхата.
Со слов Кристины ЕЛЕУСИНОВОЙ, на собранные деньги они прошли консультации двух специалистов и ЭЭГ-мониторинг.
- После нам диагностировали синдром Веста и ДЦП. Назначили ЛФК и еще одну терапию, которая будет помогать развиваться. Самое главное, врачи проверили на специальном аппарате его зрение, который показал, что наш малыш не ослеп. Нам в Тольятти сообщили, что он слабо видит из-за побочных действий принимаемых препаратов, если исключить судороги, то он начнет нормально видеть, - пояснила Кристина.
Родители Нурхата рассказали, что после прошлой поездки на обследование у них осталось 30 тысяч тенге.
- Мы эти деньги оставили и копим для прохождения дорогостоящего генетического анализа. Он стоит 210 тысяч тенге, осталось собрать 180 тысяч тенге. В нашем случае генетический анализ нам нужен для того, чтобы определить существует ли это заболевание у ребенка на генном уровне или оно приобретенное. По результатам этого анализа врачи определят лечение и дозы лекарств. Лабораторное исследование длится три месяца, и делают его только в Москве. Но есть возможность, к примеру, передать кровь через курьера, который находится в Самаре, - рассказала Кристина.
Родители Нурхата очень благодарны всем, кто не остался равнодушен к их проблеме.
- На самом деле я не ожидала, что у нас есть такие добрые люди. Мы очень благодарны всем тем, кто нам помог, - отметила Кристина.
Напомним,
Нурхату ЕЛЕУСИНОВУ в Уральске поставили диагноз ДЦП с эпилепсией, малыш так редко улыбается, что родители ждут этого момента месяцами. Они искренне надеются, что их сын в скором времени поправится, а постоянные судороги прекратятся.
Если вы хотите помочь маленькому Нурхату, звоните по номеру 8(707)-456-59-82.
Деньги можно перечислить на номер карточки АО "Казкоммерцбанк": 4003 0327 3013 6308 на имя Елеусиновой Кристины Владимировны. Или перечислить на счет Киви кошелек: ±77074565982.