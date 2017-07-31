Раскопки по проспекту Евразия в районе остановки "8 школа" начались еще 28 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-07-29 at 15.26.39 (1) В редакцию "МГ" обратился житель Уральска, который рассказал, что по проспекту Евразия вырезали участок нового асфальта. - В 2016 году был произведен капитальный ремонт дороги по проспекту Евразия. Также на всем отремонтированном участке были заменены инженерные сети, а в этом году "Баты су арнасы"опять что-то копают. Потом заделают безобразно этот участок асфальтом, и он раскрошится. Зачем портить хорошую дорогу? Почему не закончили все работы в 2016 году, чтобы не тратить дважды бюджет? В связи с этими раскопками на дороге образовывается пробка. Деповской мост закрыт и основной поток транспорта приходится на проспект Евразия,  - возмущается житель Уральска по имени Нургали. Напомним, дорогу по проспекту Евразия в районе остановки "8 школа" ремонтировали в 2016 году. Реконструкцию автодороги проводила компания ТОО «Альтаир». Финансирование в размере 665 миллионов тенге было выделено компанией КПО б.в. Мы обратились за комментариями в акимат г. Уральска. В пресс-службе акима Уральска пообещали прокомментировать данную ситуацию позже. WhatsApp Image 2017-07-29 at 15.26.38 Фото Медета МЕДРЕСОВА