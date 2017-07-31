Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Так, 3500 га сухой травы в результате пожара выгорело на участках "Мадениет" и "Адай кудык" Жамбыльского сельского округа Кызылкогинского района. Возгорание произошло 28 июля в 16.02, ликвидировано лишь вечером следующего дня - 29 июля в 20.25. - В ликвидации пожара задействованы подразделения ДЧС Атырауской области, добровольные пожарные формирования, всего 45 человек и 13 единиц техники, - сообщили в пресс-службе областного ДЧС. 29 июля в 12.20 произошло возгорание сухостоя на участках "Жамасай" и "Акшадыра" Жарусатского сельского округа Индерского района. - Площадь пожара сухой травы составил 2500 гектаров. В ликвидации пожара задействованы подразделения ДЧС Атырауской области, добровольные пожарные формирования, всего 15 человек и 4 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать также на второй день - 30 июля в 13.20.