Автомобиль марки "Лифан" направлялся в сторону Актобе. По словам очевидцев, водитель "Лифана" по непонятным причинам не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В авто находилось двое мужчин. Оба они скончались на месте до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают дознаватели. Подробности ДТП выясняются.