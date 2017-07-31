ДТП произошло сегодня, 31 июля, в 9 часов утра на трассе рядом с поселком Жанаомир Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp trassa zko (3) Автомобиль марки "Лифан" направлялся в сторону Актобе. По словам очевидцев, водитель "Лифана" по непонятным причинам не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В авто находилось двое мужчин. Оба они скончались на месте до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают дознаватели. Подробности ДТП выясняются. dtp trassa zko (1) dtp trassa zko (2) Фото Медета МЕДРЕСОВА