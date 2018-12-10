" и будут наказываться штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. Хочу отметить, что в преддверии новогодних праздников сотрудниками полиции будет организовано оперативно-профилактическое мероприятие "Елка". Будут проверяться места сбыта елок и наличие соответствующей документации, - рассказал Кенжебек Куспаев.

До нового года осталось всего ничего и большая часть уральцев считает наличие зеленой красавицы в доме обязательным условием новогодних праздников. Так, по улице Шолохова обычная елка высотой чуть более метра продается по 2,5 тысячи тенге. Чем выше и пышнее новогодняя красавица, тем она дороже. Елки завозят в Уральск из городов Сызрань и Пенза Российской Федерации. – Продажей елок я занимаюсь уже восемь лет. Привозим их из города Сызрань. В этом году елок привезли больше, чем в прошлом году, а тогда я продал около 500 деревьев. Самая дешевая елка у меня стоит 2,5 тысячи тенге, а самая дорогая елка высотой 2,5 метра стоит шесть тысяч тенге. Под новый год цены снижаем. 28 и 29 декабря отдаем почти за свою цену. Оставшиеся елки выкупает местная птицефабрика. Они их перерабатывают и пускают в корм, - рассказал продавец Александр. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом цены на елки заметно повысились. Продавцы связывают это с тем, что подорожала закупочная цена и стоимость транспортировки. – Если в прошлом году цены начинались от двух тысяч тенге, то в этом году - от 2,5 тысячи тенге. Уступки, конечно, делаем. Максимум 200-300 тенге скидываем. Самая дорогая елка обойдется вам в 25 тысяч тенге. Такие елочки обычно покупают большие организации, торговые центры, театры, школы или люди, живущие в коттеджах. Я занимаюсь продажей уже 18 лет и могу сказать, что жители города активно начинают покупать новогоднюю красавицу после 16 декабря, - рассказала продавец Людмила Рогова. По улице Маметовой, недалеко от КазИИТУ, любую елку можно купить за 2,5 тысячи тенге, подставку здесь же вы можете купить за тысячу тенге. – Это у нас временная цена. Мы всего второй день торгуем. Решили сделать своего рода акцию. До конца этой недели даже высокие елки высотой 2,5 метра продаем по 2,5 тысячи. На все деревья у нас есть сертификаты. Ведь прежде чем привозить елки, они должны пройти специальный карантин. Разрешающие документы время от времени проверяют сотрудники полиции. Местных елок практически нет. У нас же не разрешают их рубить. За это судят и штрафуют, - объяснила продавец Юлия Яковенко. Оказалось, с каждым годом количество желающих приобрести "живое" новогоднее дерево растет. – Искусственную елку мы не берем. Зачем? Настоящая ведь даже пахнет по-особенному. Сразу праздничное настроение появляется. Каждый год наряжать елку всей семьей для нас является целой традицией. Многие говорят, мол, не чувствуется новый год. А ведь праздничное настроение создаем мы сами. Елочка, мандарины, оливье, подарки - это и есть новогоднее настроение, - рассказала жительница города Сауле Ажибаева. Выяснилось, что не все горожане приобретают себе новогоднюю лесную красавицу. – Зачем рубить лес? В песенке ведь поется "В лесу родилась елочка". Так пусть она там и живет. Не понимаю таких людей, каждый год покупают живую елку, а потом через 10 дней выбрасывают её. У нас и так экологические проблемы на носу. Берите искусственную. Экономно, красиво и полезно для человечества, - отметил другой житель Уральска Сергей. Между тем, заместитель начальника МПС департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев заявил, что за незаконную вырубку леса предусмотрена уголовная ответственность. – Нарушители будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников