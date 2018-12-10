Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в период проведения ОПМ «Автобус» было выявлено 691 нарушение ПДД РК. - Из них за нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов – 12, за нарушение правил режима труда и отдыха водителя – 14, за незаконное переоборудование – 12, за превышение норм содержание загрязняющих веществ в выбросах – 23, за превышение установленной скорости – 108, за нарушения правил маневрирования – 217, не прошедший государственный или обязательный техосмотр – 64, без гражданско-правовой ответственности – 50, за пользование телефоном – 185, за выезд на полосу встречного движения – 1 и за не прошедший предрейсовый осмотр ТО и медосмотр – 2. Три единицы транспортных средств поставлены на специальную стоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Также к административной ответственности были привлечены 8 должностных лиц автобусных парков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.