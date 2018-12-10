Иллюстративное фото с сайта Postimees.ru В социальных сетях родственница пострадавших распространила информацию о том, что 8 декабря по причине неисправности одного из поручней эскалатора упали две женщины и трехлетняя девочка. - В результате падения пожилая женщина получила ушибы руки и ноги, а также порез уха, вторая моя родственница получила ушиб ноги. Администрация ТРЦ отсутствовала, как нам объяснили, у них выходные, и они будут в понедельник. Ребята из охраны ТРЦ вызвали скорую помощь, которая доставила пожилую женщину в областную больницу, где ей обработали и перевязали рану на ухе. Но спустя пару часов рана вновь начала обильно кровоточить и пришлось вновь ехать в больницу, - пишет аноним. По словам охранников и продавцов ТРЦ "Тамаша", это уже не первый и не второй инцидент, связанный с эскалатором. Выяснилось, что перила уже долгое время не функционируют, и на поручнях имеются наклейки желтого цвета, на двух языках, предупреждающие, что данная сторона перил не работает. - Но ведь не все люди могут обратить внимание на наклейки, кто-то не умеет читать, кто-то может быть с ребёнком, который может схватиться за них. Ведь должны быть приняты более конкретные меры для обеспечения безопасности гостей ТРЦ, чем просто наклейки, никак не ограничивающие доступ. Либо отключение эскалатора или же исключение возможности доступа до неисправных перил (оградить лентой и др.). Цель данного поста, чтобы люди были предупреждены, внимательными и ответственными, - добавил аноним. Руководство ТРЦ подтвердило, что инцидент произошел 8 декабря в ТРЦ "Тамаша" около 11 часов дня. - Произошел случай падения пожилой женщины с эскалатора, которая посещала торговый центр со своими родными. Двое сотрудников торгового центра отключили эскалатор и оказали помощь пострадавшей. Администрация приносит глубокие извинения пострадавший за данный инцидент. На данный момент на этом эскалаторе не работает один поручень. Поручень заказан у производителя, - уточнило руководство торгового центра. Всех посетителей центра администрация предупреждает о не работающем поручне и о том, чтобы посетители были осторожны. Администрация торгового центра просит посетителей быть внимательными и приносит свои извинения за неудобства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.