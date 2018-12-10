7 декабря неизвестный человек перечислил на счет Ульяны Махметовой 179 тысяч тенге и тем самым полностью закрыл сбор на реабилитацию девочки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, семья собрала необходимую сумму на лечение и реабилитацию в физкультурно-оздоровительном центре "Потенциал", который находится в городе Оренбург. Начальная сумма сбора была 539 тысяч тенге. Сбор был открыт 31 октября. Как рассказала мама девочки Ульяна Махметова, 7 декабря человек, пожелавший остаться неизвестным, полностью закрыл сбор за первый курс лечения. – С возрастом все мы перестаем верить в чудо, верить в ангелов и волшебников. А зря... сегодня который раз в этом убедилась. Есть на свете чудо и ангелы. Только приходят они к нам в облике людей. Все вы в курсе, с каким испытанием столкнулась наша семья. С помощью добрых людей, всем миром мы собирали на лечение нашей доченьки. Оставалось собрать 179 тысяч тенге. И тут появился тот самый наш ангел-хранитель. По другому назвать этого человека я даже не могу. Он полностью закрыл сбор и тем самым подарил Даяночке шанс на светлое будущее и беззаботное детство. Я не знаю ни имени этого человека, ни откуда он. Если вы читаете этот пост, то знайте, вы - человек с большим сердцем. Я сердечно благодарна вам за вашу помощь. Мое материнское сердце всегда будет желать вам добра и здоровья. Всем огромное спасибо, - рассказала Ульяна Махметова. По словам мамы Даяны, 14 января в клинике "Потенциал" начнется долгожданный первый курс реабилитации. А пока семья занимается подготовкой к новогодним утренникам. Напомним, Даяна Бауржан страдает ДЦП. У девочки задержка психико-речевого моторного развития. Даяна не может долго ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть. По словам мамы, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь, по многочисленным рекомендациям, семья решила вести Даяну в физкультурно-оздоровительный центр "Потенциал" в Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто не в силах. Реабилитация в клинике "Потенциал" стоит 539 тысяч тенге.
