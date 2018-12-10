Очередной этап группы "С" Кубка Конфедераций состоялся 28 октября в городе Атырау, именно тогда команда получила путевку в финал. В полуфинале атырауские спортсмены обыграли команду ЗКО со счетом 4:2, в финале, встретившись с командой из Караганды, показали аналогичные результаты. В состав Атырауской команды вошли Акжол Кайыпхан, Назгуль Кубашева, Сайда Капсалыкова, Эльмира Самиголлаева, Ержан Темиржанов, Наурызбай Майлашев, Сунгат Закарияев и Арман Калиев. - Сплоченная работа наших спортсменов и тренеров, даже несмотря на то, что в составе команды нет чемпионов мира, помогла выйти в финал и завоевать победу. На данный момент в Атырау активно и на высшем уровне развивается дзюдо. И это на собственном примере доказали наши дзюдоисты. В прошлом году мы были обладателями бронзы Кубка Конфедераций, сегодня мы взяли золото, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов. Отметим, что в ноябре атырауские спортсмены завоевали звание чемпиона в командных состязаниях в чемпионате Казахстана. Отметим, что Кубок конфедерации – это командные соревнования, организованные конфедерацией спортивных единоборств и силовых видов спорта с 2016 года. В рамках турнира проходят соревнования по боксу, дзюдо, таэквондо, вольной и греко-римской борьбе, а также казакша курес. Общий призовой фонд конкурса составляет 145 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Ерлан ОМАРОВ