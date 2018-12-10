Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 11 декабря в Уральске ожидается снег с дождем. Столбики термометров днем покажут 5 градусов ниже нуля, ночью -8. В Атырау переменная облачность. Днем 2 градуса выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов. Солнечная погода без осадков 3 градуса нижу нуля днем ожидается в Актобе. Ночью -12. В Актау переменная облачность. Днем +9, ночью +6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.