следования моде: ведь, вращаясь среди людей, где диеты считаются трендом, надо всегда следить за собой; но, подстраиваясь под кого-то из тех, кто занялся, например, сыроядением, вы не понимаете, что т.н. живое питание может помочь не похудеть, а стать инвалидом или даже умереть; победы над собой, укрепления социума в том, что вы «можете»: это очередной самообман, ведь преодолеть себя можно другим путем, например, научившись прыгать с парашютом, выучить другой язык и пр.; демонстрации неравнодушия к попыткам знакомых или друзей похудеть: мол, вы с ними заодно, и всячески поддерживаете их стремление; снятия напрягов: вы же тоже заедаете стрессы или отрицательные эмоции, и это вместо того, чтобы другим способом отогнать тоску и плохое настроение, типа медитации, прослушивания хорошей музыки и пр.; потребности заполнить внутреннюю пустоту, для получения поощрения родителей или из желания наказать себя: это все может быть родом из детства; оздоровления: хорошо, если это рекомендации врача, тогда вам останется просто убрать кое-какие продукты, блюда и худеть; изменить свою жизнь, став, например, вегетарианцем или начать поститься и др.: это тоже чревато…

Конечно, для того, чтобы сбросить лишний вес, скажете вы. Между тем, это не совсем так. Ведь, что такое еда для многих из нас? Не только способ насыщения организма. Ведь она для кого-то может стать удовольствием. Кому-то приятно получать в ее виде поощрение или одобрение. Да мало ли! Словом, цели тут каждый ставит свои, выбирая свой инструмент для:Итак, несмотря на такие стимулы и попытки, вы не добиваетесь стабильного снижения веса. Он встал и стоит. Более того, ненавистный, он снова возвращается. А организм начинает кричать «караул!», пытаясь защититься. Что не так?Да разве можно кого-то ругать за его стремление привести себя в порядок! Это же отличное решение. Возможно, в каких-то ситуациях – да, это хороший выход. Но только не в случае с радикальными методами типа быстрых и жестких диет. Желая с их помощью сиюминутно влезть в платье или костюмчик, в котором щеголял на выпускном, многие сознательно губят свое здоровье.Итак, насмотревшись роликов, начитавшись рекламных сообщений про экстремальные методы похудения, вы уверены, что через недельку-вторую заживете иначе? Ведь диета - жуть, какая жесткая, просто высший пилотаж. Ошибаетесь. Вот всего несколько примеров побочных эффектов от таких диет, которые могут нанести непоправимый ущерб вашему здоровью. Сбой в работе внутренних органов. Так случается, поскольку большинство диет предполагает преобладание белков. А чтобы организм работал нормально, его нужно подкармливать углеводами, правильными жирами, клетчаткой, водой, микро- и макроэлементами и витаминами. Увы, из-за их дефицита случаются не только деструктивные, а и необратимые изменения.. Вы резко сократили калории? С перепуга ваш организм быстренько начнет запасаться жирком. А это что? Правильно, лишние складки везде. Не очень весело организм принимает и окончание этого издевательства, ибо реально не готов. В итоге? Начав питаться так, как это было до диеты, вы еще быстрее возвращаете утраченный вес. Порой с лихвой.Побыстрее бы наесться, вы едите и едите. Ведь бывает так? Бывает. Ведь несчастный, измученный насилием организм накапливает жирок, боясь, что вы снова заставите его голодать.Из-за дефицита всевозможных витаминов и других полезностей и стресса, вызванных жестким воздержанием, ваш сон все хуже и хуже. И дай, Боже, чтобы вы остановились в этот раз, ведь не ровён час, когда до невроза – рукой подать.А что вы хотели? Заигрывая с поджелудочной железой во время экстремальных методов похудения, вы рискуете вывести из строя этот важнейший орган. Особенно если склонны к этой проблеме.ь. Желчный пузырь тоже не станет терпеть ваши рисковые действия. Камни в желчных протоках – это реальность для тех, чей рацион долгое время мог получать всего до 800 калорий.А какое настроение у вас может быть, когда вы лишили себя практически всего, что вас радовало. Тут депрессия с вами точно рядом поселится. Ведь все, что выше написано, у вас уже присутствует? Добавьте сюда головную боль, замедленную реакцию, недовольство и пр.Ну не помогут вам чудодейственные маски или кремы. Нет ничего лучше натурального клеточного питания. А если вы лишили кожу этого, ждите ее мести – обвисая, она становится дряблой и обвислой. Хуже того, весь ваш внешний вид пострадает от такого усердия. Кроме изменений в коже, вы столкнетесь с проблемными ногтями, которые станут ломкими, с волосами, которые поблекнут, будут выглядеть безжизненно или, хуже того, начнут активно выпадать.К своему ужасу, многие только потом, когда их постигают беды, выясняют, что иммунитет ослабевает из-за постоянного недоедания и дефицита полезных веществ и витаминов. И не только прыщами может все кончиться. Инфекции и т.д. – это спутники жестких диет.Не ожидали? Голодание влияет и на менструальные циклы у женщин. А если точнее, то низкокалорийные диеты нарушают ход месячных и даже прекращают их. И что это? Правильно, бездетность, если вовремя не забить тревогу.О лишнем весе, о его сгонке много пишут и говорят. В принципе, это верно. Мы должны следить за своим здоровьем. Но не таким путем – бессовестного издевательства над самим собой. Строить отношения вокруг еды – это пагубный путь. Не могут стать панацей даже самые «волшебные» диеты. Кому-то они подходят, кого-то тихо убивают. Примеров чему мы видим предостаточно. Достаточно вспомнить, как не только взрослые дамы, а и совсем юные создания доводят себя до булимии, и, что самое страшное, до летальных исходов. Т.е. подход к вопросу похудения должен быть исключительно комплексным. Речь и о пищевых привычках, о занятиях спортом, о психологических установках и т.д. Чтобы достигнуть устойчивых результатов, надо использовать идеальное средство для похудения. Это - правильный образ жизни, а значит, сбалансированное питание и умеренная физическая активность. Если вы уж и решили сесть на диету, посоветуйтесь с доктором. Ведь вам надо знать, откуда берется лишний вес, как от него избавиться. Наконец, вы должны научиться справляться со сценариями, которые способствуют ожирению. Специалист откорректирует питание. Вам останется лишь придерживаться несложных рекомендаций.