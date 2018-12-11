Министр информации, с одной стороны, против принудительной подписки, однако считает, что государство должно поддерживать отечественные газеты, передает Informburo.kz.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат Мажилиса Ирина Смирнова вновь подняла проблему принудительной подписки на печатные издания, к которой склоняют врачей, учителей и других работников бюджетных сфер. -Не пора ли закрывать те газеты и журналы, которые не востребованы без внешней поддержки, в виде госсубсидии и принудительной подписки? – задала депутат вопрос министру информации и коммуникаций на правительственном часе в Мажилисе. Даурен Абаев ответил, что не поддерживает принудительную подписку, но заметил, что республиканских газет сегодня не так уж и много осталось. И государство будет их поддерживать. –Я не говорю о принудительной подписке, но в той или иной степени идёт поддержка, в том числе и печатной продукции, через субсидирование СМИ. Если мы сейчас не будем поддерживать отечественные СМИ в том числе через свои акселерации, то тогда будем читать несколько другие газеты, – сказал он. Министр отметил, что государство должно создавать условия для развития отечественных СМИ и для их хорошего контента. Он считает, что качество материалов в "Егемен Қазақстан " и "Казахстанской правде" значительно выросло. "Другое дело, что единственный метод распространения на сегодня, к сожалению, только подписка. Сегодня свободную продажу газет в киосках сложно найти, потому что требования, которые выставляют собственники газетам, очень сложные, то есть если она не продаётся, то она с определенными штрафами будет возвращена", – заявил министр. По этой проблеме изучаются такие методы решения, как налоговые послабления для госСМИ, в том числе разрешение рекламы слабоалкогольной продукции. Он не считает, что газеты потеряют свою актуальность, потому что именно они дают человеку возможность более глубоко осмысливать статьи. –Онлайн-статью если люди читают быстро, 40 секунд, то газетную статью в 10 раз дольше. Это означает, что рекламодатель будет идти скорее в печатное издание. Газетам нужно находить свою нишу, они не могут быть проводниками новостей. Газеты, если будут писать о том, "почему это произошло", делать анализ, раскрывать думаю, свою нишу обязательно найдут, – добавил Даурен Абаев в кулуарах. В 2016 году Ирина Смирнова уже спрашивала у министра, когда закончится принудительная подписка на госгазеты. И он тогда также высказался против этого, добавив, что падение роста тиражей газет – естественный процесс. И печатным изданиям нужно развивать свой контент. На правительственном часе депутат также поинтересовалась, почему разработчиками продуктов в сфере IT-технологий чаще всего выступают зарубежные компании. При этом все созданные ими продукты размещаются на платформах, являющихся собственностью этих компаний. –К примеру, сакральная карта Казахстан создана за 700 млн тенге из одного источника для Нацмузея. А находится она на российском сервере, – сказала Ирина Смирнова. Она поинтересовалась, насколько долго будет применяться такая практика "пагубно влияющая на развитие отечественного рынка информационных технологий". Однако этот вопрос министр оставил без ответа.