Житель Зеленовского района был привлечен к ответственности по части 1 статьи 653 КоАП РК "Проявление неуважения к суду", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Судом №2 Зеленовского района ЗКО рассмотрено административное дело в отношении жителя района, который явился в суд в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт подтвердился медицинским освидетельствованием.
В отношении мужчины старшим судебным приставом составлен протокол об административном правонарушении. На судебном заседании правонарушитель вину признал и отметил, что ранее выпил пиво.
Суд постановил наложить на него административное взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
