Иллюстративное фото из архива "МГ" Судом №2 Зеленовского района ЗКО рассмотрено административное дело в отношении жителя района, который явился в суд в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт подтвердился медицинским освидетельствованием.

В отношении мужчины старшим судебным приставом составлен протокол об административном правонарушении. На судебном заседании правонарушитель вину признал и отметил, что ранее выпил пиво.

Суд постановил наложить на него административное взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

