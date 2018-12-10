При Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира для исследования бассейна реки Урал была создана межведомственная комиссия. - В состав комиссии вошли все уполномоченные органы, от которых зависит жизнедеятельность бассейна реки Урал – управление рыбного хозяйства, природоохранная прокуратура, департамент экологии, Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, а также представители ДЧС и управления охраны общественного здоровья, - рассказал руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы. В ходе исследования были отобраны химические пробы воды для лабораторных исследований. Также изучению подвергнутся образцы тушки мертвых и живых рыб. Вся собранная информация была направлена в Атырауский областной филиал РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» и в управление охраны общественного здоровья для получения окончательных результатов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.