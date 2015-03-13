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Социум

В Уральске началась республиканская олимпиада школьников

Сегодня, 13 марта, в Уральске прошло открытие республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Участники собрались со всех уголков республики. Один из них Азамат АЛИ приехал из Актобе. - Я учусь в казахско-турецком лицее, - рассказал Азамат АЛИ. - В республиканской олимпиаде я принимаю участие впервые. Наша школа специализируется на подготовке детей к олимпиаде. Например, в Уральск из Актобе приехали 40 школьников и 33 из них - учащиеся нашего лицея. Я буду участвовать в олимпиаде по математике и настраиваю себя только
gorod
В Уральске началась республиканская олимпиада школьников
Сегодня, 13 марта, в Уральске прошло открытие республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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olimpiada8
 Участники собрались со всех уголков республики. Один из них Азамат АЛИ приехал из Актобе. - Я учусь в казахско-турецком лицее, - рассказал Азамат АЛИ. - В республиканской олимпиаде я принимаю участие впервые. Наша школа специализируется на подготовке детей к олимпиаде. Например, в Уральск из Актобе приехали 40 школьников и 33 из них - учащиеся нашего лицея. Я буду участвовать в олимпиаде по математике и настраиваю себя только на победу. В Ледовом дворце спорта прошло открытие, на котором танцевальные коллективы города показали небольшое театрализованное представление с танцами и песнями. На сцене появился "больной" глобус, который прибывшие доктора вылечили от войны и атомной бомбы. Затем слова напутствия детям сказал замакима области Бахтияр МАКЕН, пожелав ученикам удачи и победы. Нужно отметить, что сама олимпиада пройдет с 14 по 16 марта на базе 11 лицея и ЗКГУ имени М.Утемисова. Закрытие состоится 18 марта.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
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