В Уральске началась республиканская олимпиада школьников

Сегодня, 13 марта, в Уральске прошло открытие республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Участники собрались со всех уголков республики. Один из них Азамат АЛИ приехал из Актобе. - Я учусь в казахско-турецком лицее, - рассказал Азамат АЛИ. - В республиканской олимпиаде я принимаю участие впервые. Наша школа специализируется на подготовке детей к олимпиаде. Например, в Уральск из Актобе приехали 40 школьников и 33 из них - учащиеся нашего лицея. Я буду участвовать в олимпиаде по математике и настраиваю себя только