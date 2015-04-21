В Уральске началась выставка работ школьников

Ученики областного казахско-турецкого лицея показывают на практике то, чему их научили на уроках физики и химии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 апреля, в казахском драматическом театре началась выставка школьников областного казахско-турецкого специализированного лицея для одаренных детей. По словам директора лицея Алмаса МУКАНОВА, они решили провести такую выставку дабы школьник могли представить на ней свои работы. - Все это они изучали теоретически на уроках физики и химии, после чего они провели свои эксперименты и представили их на практике, - рассказал Алмас МУКА