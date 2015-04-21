Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура

В Уральске началась выставка работ школьников

Ученики областного казахско-турецкого лицея показывают на практике то, чему их научили на уроках физики и химии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 апреля, в казахском драматическом театре началась выставка школьников областного казахско-турецкого специализированного лицея для одаренных детей. По словам директора лицея Алмаса МУКАНОВА, они решили провести такую выставку дабы школьник могли представить на ней свои работы. - Все это они изучали теоретически на уроках физики и химии, после чего они провели свои эксперименты и представили их на практике, - рассказал Алмас МУКА
Анэль Кайнеденова
В Уральске началась выставка работ школьников
Ученики областного казахско-турецкого лицея показывают на практике то, чему их научили на уроках физики и химии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_2400
IMG_2400
 Сегодня, 21 апреля, в казахском драматическом театре началась выставка школьников областного казахско-турецкого специализированного лицея для одаренных детей. По словам директора лицея Алмаса МУКАНОВА, они решили провести такую выставку дабы школьник могли представить на ней свои работы. - Все это они изучали теоретически на уроках физики и химии, после чего они провели свои эксперименты и представили их на практике, - рассказал Алмас МУКАНОВ. По его словам, они пригласили на выставку учащихся городских школ, чтобы они увидели работы своих сверстников, поделились впечатлениями. А посмотреть есть на что: здесь и роботы, и мини спецтехника, работающая на воде путем давления, лимоны, при определенных условиях дающие электрический ток и многое другое. По словам преподавателя лицея по имени Мевлют АЯЗ, он приехал из Турции. В Казахстане работает уже три года, последний год в Уральске. И сегодня здесь представлены работы и его учеников. выставка продлится два дня. Вход свободный.
IMG_2401
IMG_2401
  
IMG_2416
IMG_2416
  
IMG_2417
IMG_2417
  
IMG_2436
IMG_2436
  Фото Медета МЕДРЕСОВА
выставка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article