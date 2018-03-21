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В Уральске начали отмечать Наурыз

Сегодня, 21 марта, в поселке Зачаганск проходит празднование Наурыза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Праздник был организован на площадке перед торговым домом "Жангир хан" в поселке Зачаганск. На празднование Наурыза пришли сотни жителей с детьми. Концерт представили детские коллективы школ № 20,30,47,10. Также была организована выставка прикладного искусства учеников этих школ. По словам жителя Зачаганска Нурлана, он ежегодно приходит на празднование Наурыза со своими детьми. -Для детей в этот день всегда проводят спортивные соревнования. Мои сыновья охотно участвуют в них. Потом
Кристина Кобина
В Уральске начали отмечать Наурыз
Сегодня, 21 марта, в поселке Зачаганск проходит празднование Наурыза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Праздник был организован на площадке перед торговым домом "Жангир хан" в поселке Зачаганск.  На празднование Наурыза пришли сотни жителей с детьми. Концерт представили детские коллективы школ № 20,30,47,10. Также была организована выставка прикладного искусства учеников этих школ. По словам жителя Зачаганска Нурлана, он ежегодно приходит на празднование Наурыза со своими детьми. -Для детей в этот день всегда проводят спортивные соревнования. Мои сыновья охотно участвуют в них. Потом всегда уютная атмосфера и праздничный концерт. Угощают баурсаками, пловом, Наурыз коже. Побольше бы таких праздников, а всем жителям быть поактивней, потому что это праздник для нас один из самых главных, - рассказал Нурлан. Между тем, в Зачаганск приехал и аким Уральска Мурат МУКАЕВ. - Гости города, жители поселка Зачаганск, в этот день, который имеет тысячелетнюю историю, праздник Наурыз встречают во всем мире. В последние годы он превратился в один из самых любимых праздников  казахстанцев, его отмечают во всех уголках нашего города и по всей стране. И я хочу пожелать всем здоровья, единства, достатка и благополучия в семьях, - поздравил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что помимо бесплатных угощений, на улице были организованы кафе с продажей шашлыка, куырдака и салатов. Далее аким Уральска отправился поздравлять с праздником Наурыз жителей села Круглоозерное.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Наурыз Зачаганск праздник

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