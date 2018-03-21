В Уральске начали отмечать Наурыз

Сегодня, 21 марта, в поселке Зачаганск проходит празднование Наурыза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Праздник был организован на площадке перед торговым домом "Жангир хан" в поселке Зачаганск. На празднование Наурыза пришли сотни жителей с детьми. Концерт представили детские коллективы школ № 20,30,47,10. Также была организована выставка прикладного искусства учеников этих школ. По словам жителя Зачаганска Нурлана, он ежегодно приходит на празднование Наурыза со своими детьми. -Для детей в этот день всегда проводят спортивные соревнования. Мои сыновья охотно участвуют в них. Потом