К сегодняшнему дню паспорта готовности к отопительному сезону имеют 800 домов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Уральцы просят включить отопление Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, к отопительному сезону не готовы 200 домов Уральска. С сегодняшнего дня отопление подключается во все дома. Дело за малым, к совместной работе должны подключиться председатели КСК. Напомним, детские сады, больницы и роддома уже подключили в теплу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Мирослава ШОНАЛОВА  