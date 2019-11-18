В Уральске начали проводить новогодние елки для детей-инвалидов

Одна из первых благотворительных новогодних елок для детей с ограниченными возможностями прошла в ресторанно-гостиничном комплексе Park Hotel, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 18 декабря, в ресторанно-гостиничном комплексе Park Hotel состоялась одна из первых новогодних елок для многодетных и малообеспеченных семей, где есть дети-инвалиды. В начале праздника выступила председатель правления ОО «Байтерек» Мерует Санкаева, она поздравила всех жителей города Уральска, ЗКО и Казахстана с наступающих новым годом и пожелала каждому здоровья, процветания и счастья в новом году. -