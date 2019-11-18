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Социум

В Уральске начали проводить новогодние елки для детей-инвалидов

Одна из первых благотворительных новогодних елок для детей с ограниченными возможностями прошла в ресторанно-гостиничном комплексе Park Hotel, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 18 декабря, в ресторанно-гостиничном комплексе Park Hotel состоялась одна из первых новогодних елок для многодетных и малообеспеченных семей, где есть дети-инвалиды. В начале праздника выступила председатель правления ОО «Байтерек» Мерует Санкаева, она поздравила всех жителей города Уральска, ЗКО и Казахстана с наступающих новым годом и пожелала каждому здоровья, процветания и счастья в новом году. -
Кристина Кобина
В Уральске начали проводить новогодние елки для детей-инвалидов
Одна из первых благотворительных новогодних елок для детей с ограниченными возможностями прошла в ресторанно-гостиничном комплексе Park Hotel, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 18 декабря, в ресторанно-гостиничном комплексе Park Hotel состоялась одна из первых новогодних елок для многодетных и малообеспеченных семей, где есть дети-инвалиды. В начале праздника выступила председатель правления ОО «Байтерек» Мерует Санкаева, она поздравила всех жителей города Уральска, ЗКО и Казахстана с наступающих новым годом и пожелала каждому здоровья, процветания и счастья в новом году. - Сегодня мы проводим новогоднюю елку, которая была организована общественным объединением "Арба", общественным объединением детей инвалидов "Байтерек", ОО "Дети будущее нашей страны"и благотворительным фондом "Алтын журек". Они все объединились для того, чтобы создавать такие масштабные праздники для детей, а именно детей-инвалидов из многодетных и малообеспеченных семей. Такие праздники у нас будут проходить с привлечением аниматоров. Хотелось отметить, что в этом году как никогда отозвались и сделали личный вклад руководители управлений, депутаты городского и областного маслихатов и, конечно же, местные исполнительные органы. Хотим выразить большую благодарность спонсорам, благодаря им мы смогли подготовить хорошие подарки вплоть до развивающихся игрушек. Со вчерашнего дня волонтерские группы начали выезжать и поздравлять детей на дому.  Охват в этом году очень большой, более тысячи детей, - поделилась Мерует Санкаева. Руководитель отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлан Галиев отметил, что утренники, посвященные к встрече нового 2020 года, начали проходить с сегодняшнего дня. - Утром состоялось елка для 120 детей с ограниченными возможностями в Салтанат Сарайы. Думаю, что мы не обделим и других детей, будем стараться приглашать их на утренники. Группа волонтеров от лица бизнесменов разносит подарки детям по домам. Хотелось отметить, чтобы порадовать наших детишек, активное участие должны принимать бизнесмены, просим, чтобы они поддержали малышей. Это особенный праздник, когда каждый ребенок от Деда Мороза ждет свой подарок, - рассказал Ерлан Галиев. Председатель ОО "Арба" Гульмира Батпакулова дополнила, что сегодня в Park Hotel для детей помимо ростовых кукол и развлекательной новогодней программы будут сладкий стол и подарки.
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новогодняя елка

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