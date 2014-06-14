Сегодня, 14 июня, в спортзале по улице Айтиева проходит открытый областной турнир по грепплингу среди взрослых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". grep1  Турнир по грепплингу в Уральске проходит впервые. В нем принимают участие спортсмены 4 областей западного региона. - В турнире участвуют 60 спортсменов, - рассказал старший тренер по смешанным видам единоборств управления спорта ЗКО Армат САРСЕКЕНОВ. - Организатором турнира выступила федерация ММА. grep На татами выходят два участника, спарринг длится 5 минут. В грепплинге не применяется ударная техника. grep5 На турнире спортсмены соревнуются в восьми весовых категориях от 57 килограммов до 93+. grep2 Несмотря на то, что турнир проходит впервые, большинство участников были как раз из Уральска. grep3 Как признались большинство участников, грепплингом они увлекаются относительно недавно. Как правило спортсмены приходят в этот вид спорта из таких единоборств как самбо, греко-римская борьба, ну или из кикбоксинга. grep4 Грепплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью грепплинга, так как в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование (вольная и греко-римская борьба), либо получение очков за определенное количество бросков и других технических действий (дзюдо и самбо), после чего спортсмену присуждается победа. grep6 Другой отличительной чертой грепплинга является форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда (обтягивающей футболки с коротким и длинным рукавом). Важно, что одежда должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества. Фото Медета Медресова Видео Ербола Аманшина