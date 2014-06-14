Сегодня, 14 июня, примерно в 11 часов на улице Чагано-Набережная недалеко от парка им.Кирова произошло ДТП с участием трех машин, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места происшествия. dtp По словам водителя автомашины "Фольксваген Пассат", он ехал в сторону парка, за ним ехал автомобиль "ВАЗ-2108". - Впереди из-за поворота нам навстречу выехала автомашина "Мазда", которая после поворота стала вилять, выехала на полосу встречного движения, и ударила сначала мою машину, потом "ВАЗ", а затем скатилась на обочину, - рассказал водитель "Фольксвагена". Как выяснилось, в автомашине "Фольксваген" находилась полуторагодовалая девочка. Несмотря на то, что удар пришелся именно по той стороне, в которой находился ребенок, к счастью, малышка не пострадала. В аварии пострадал лишь водитель ВАЗа, который был госпитализирован в  травмпункт областной больницы. - Мы приехали с зятем из села Чапаево, - рассказала пассажирка автомашины"ВАЗ". - Сегодня его жену и ребенка выписывают из роддома. А теперь он в больнице. Сейчас звонила ему, сказал, что сделали обезболивающее, сейчас будут рентген делать. У него повреждена рука, к тому же должны сделать снимок ребер. Главное, что живы остались. Дорога скользкая после дождя, да и "Мазда" ехала на скорости . Девушка - водитель "Мазды" от комментариев воздержалась. На месте ДТП работают дознаватели управления административной полиции ДВД ЗКО. dtp1   dtp2   dtp3   dtp4   Фото Медета Медресова Видео Ербола Аманшина    