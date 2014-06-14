Жители планеты Земля производят около 10,5 миллиарда литров мочи в день – этого достаточно, чтобы наполнить 4 200 олимпийских бассейнов. Если многие из нас воспринимают мочу как отходы, то ученые видят в них большой потенциал и надеются однажды использовать продукты жизнедеятельности человека в качестве топлива для автомобилей, а также обогревать ими жилые дома и даже целые города. Группа ученых из Корейского университета планирует использовать атомы углерода, полученные из мочи человека, для производства недорогой электроэнергии. Исследователи хотят видеть в топливных ячейках углерод вместо дорогой платины, пишет газета The Daily Mail. Топливные элементы – многообещающая технология, которая предполагает преобразование химической энергии в электричество с участием водорода и кислорода. Водород используется со стороны анода, кислород – со стороны катода. Катализатор анода (чаще всего, платина) «выбивает» из атомов водорода электроны, оставляя положительно заряженные ионы и свободные электроны. Мембрана между двумя электродами пропускает только ионы, заставляя электроны идти по внешней цепи, генерируя электрический ток. Промышленную разработку технологии сдерживает дороговизна катализатора, используемого внутри топливного элемента. Но если заменить платину углеродом с аналогичными свойствами, то можно добиться снижения стоимости топливных элементов, отмечают исследователи. Грамотное использование продуктов жизнедеятельности человека также позволит улучшить экологическую ситуацию в мире. Стоит отметить, что мочу можно использовать не только в топливных элементах для автомобилей, но также в аккумуляторных батареях для мобильных устройств. В это направление активно инвестирует семья Гейтсов.