Лидер коллектива Serebro получила травму на собственном концерте. Теперь девушка должна носить специальную повязку на голове.
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина получила нестандартную профессиональную травму. Во время последнего концерта она устроила себе вывих челюсти. Теперь несколько дней Ольга вынуждена ограничить себя в общении и носить специальную повязку на голове.
"За 7 лет моей профессиональной деятельности в Серебре, у меня были разные профтравмы, начиная от того, что я ломала зубы микрофоном, растягивала мышцы, подворачивала ноги до операции на связках. Но такое со мной впервые", – призналась Серябкина.
Как писали Дни.Ру, на прошлой неделе солистки группы Serebro решили попробовать себя в новом виде деятельности. Лидер коллектива Ольга Серябкина заявила, что в скором времени будет открыт интернет-магазин, в котором будет представлен мерчендайз с логотипом группы. В Instagram группы Serebro певицы выложили фотографию презерватива. Девушки надеются, что товары с символикой Serebro будут пользоваться спросом. Данную находку звезды даже прокомментировали: "Нашла у себя в бардачке! Говорят, это наш лучший мерч!!! У нас уже очень скоро откроется интернет-магазин!!! И этого...и многого другого, так сказать добра,будет много... У нас, будет много крутых предметов с лого SEREBRO... Ждете?"
Напомним, что 6 июня на вручении музыкальной премии МУЗ-ТВ 2014 года группа Serebro получила приз за лучшую песню. Ей же присудили премию как лучшей поп-группе года. На пресс-конференции перед торжественной церемонией МУЗ-ТВ Максим Фадеев представил журналистам новый состав группы Serebro. На замену Елене Темниковой, которая, по его словам, ушла рожать детей, взяли темноволосую артистку из продюсерского центра Фадеева Полину Фаворскую, которая ранее успела проявить себя как талантливая бэк-вокалистка.
Максим считает, что появление новой участницы положительно скажется на работе коллектива. Serebro сегодня в новом составе, у нас сменилась одна солистка, это очень правильно и хорошо. Так же как в человеческом организме кровь должна постоянно меняться, так и здесь. Одна солистка ушла, потому что она влюбилась, ушла рожать детей, делать семью и прочее. Мы это очень уважаем, а на смену пришла молодая, свежая кровь", – видит во всем исключительно плюсы продюсер. Если Елена Темникова соскучится по сцене и захочет вернуться к родному продюсеру, Фадеев возражать не будет, ведь расстались они с артисткой без конфликтов. "Человек ушел строить семью. Какая вражда?" – разводит руками Максим.
