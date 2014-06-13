Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Сегодня, 13 июня, примерно в 19:30 в районе Уральской торгово-промышленной компании (УТПК) пятеро неизвестных мужчин напали на такcиста.

- Я взял заказ на этот адрес, должен был везти на пр. Евразия, 60. Подъехал и стал ждать, так бывает, что клиенты задерживаются, - пояснил Дмитрий, таксист станции "City". - Потом на горизонте показалась толпа, точнее, пять человек. Подошли начали придираться, мол, что так далеко встал, мог бы и подъехать, все это сопровождалось нецензурными словами.

По словам таксиста, после того, как он выслушал претензии парней, сказал, что не повезет их. Пятеро парней начали стучать по окнам машины, они явно были в состоянии алкогольного опьянения, и Дмитрий завел автомобиль и поехал, хотел припугнуть, что задавит.

- Как только я тронулся с места, они стали кидать в машину камнями. Повредили лобовое стекло, заднюю дверь и стекло в двери, - рассказывает Дмитрий. - После выезда на дорогу, я увидел стоящую машину сотрудников УАП ДВД. Подъехал и рассказал, что и как произошло. Мы поехали на тот адрес, но как только те парни увидели машину полицейских, они убежали.

Сейчас сотрудники ДВД ЗКО дали ориентировку по городу. Бригады ППС ищут пятерых парней азиатской внешности.

На месте работает оперативно-следственная группа.

18+ Внимание, видео содержит нецензурную лексику

Видео предоставлено водителем такси

Фото Медета МЕДРЕСОВА