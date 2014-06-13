13 июня в Баку, где проходят мероприятия парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ встретился с главами парламентских делегаций. Казахстанскую делегацию возглавляет председатель мажилиса парламента Кабибулла ДЖАКУПОВ, говорится в распространенном пресс-службой мажилиса сообщении. dzhakupov Отмечая важность прошедшего в Бодруме 4-го саммита Тюркского совета на тему «Сотрудничество в области  туризма», председатель мажилиса выразил уверенность, что итоги саммита станут практическими шагами в развитии этой сферы экономики. Особое внимание уделено вопросам единства в действиях тюркоязычных стран. Выступая на 5 пленарном заседании парламентской ассамблеи, Кабибулла ДЖАКУПОВ выступил с рядом предложений. Одно из них касалось поддержки идеи президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, озвученной на четвертом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Шанхае, о создании организации по безопасности и развитию в Азии. - Наша парламентская ассамблея могла бы поддержать эту идею и внести свои предложения, - сообщил Кабибулла ДЖАКУПОВ. Спикер мажилиса также обратил внимание парламентариев Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции на вопросы взаимодействия в сфере образования молодежи тюркоязычных стран. - Нам было бы важно иметь долгосрочную стратегию сотрудничества парламентов наших государств. В этой связи предлагаем подготовить «Дорожную карту развития и сотрудничества парламентов тюркоязычных стран»,- отметил председатель мажилиса.