Сегодня, 13 июня, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжился допрос обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя Виталия КАРКУЛЫ, покушения на убийство Валентины КАРКУЛЫ и разбойного нападения на их дом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда.
На предыдущих допросах один из обвиняемых Азамат ТОГАЕВ, который, по версии следствия, является организатором преступления, поведал суду, что он в бизнесмена не стрелял, а стрелял либо БИРЖАНОВ, либо ИМАНКУЛОВ. Сам ИМАНКУЛОВ рассказал, что вместе с ТОГАЕВЫМ в дом предпринимателей заходил БИРЖАНОВ, а он оставался на улице.
Сегодня суд допрашивал последнего подсудимого Кенже БИРЖАНОВА.
- Я познакомился с Азаматом ТОГАЕВЫМ в 2002 году в тюрьме. Общались мы примерно две недели, после этого я его не видел. Встретил Азамата в январе на рынке. Мы посидели в кафе, пили чай, и он рассказал, что приехал в город, мол, собирается здесь оставаться, и что у него кредиты. После этого я постоянно звонил Азамату, потому что он занял у меня 50 тысяч тенге. Потом мы встретились с ним и он отдал мне половину суммы, и сказал, что нашел способ закрыть кредит. После этого он как-то позвонил мне и предложил съездить в поселок, и что он сам зальет бензин. Мы поехали в поселок Переметное. Там мы пересели в машину Мергена (с ним Кенже познакомил Азамат - прим.автора), мы стали ездить по поселку, и остановились возле какого-то дома. Там мы говорили на какие-то общие темы, но об этом доме речи не было, потом поехали домой к Мергену, попили чай, и мы с Азаматом уехали в город.
По словам подсудимого, через несколько дней ему снова позвонил ТОГАЕВ, который назвал адрес квартиры в районе "Универмага", когда БИРЖАНОВ туда подъехал, ТОГАЕВ сел в его машину и они поехали на рынок. Около получаса Азамат ТОГАЕВ находился на рынке, после чего вышел с пакетом, в котором были обычные перчатки для работы. Правда, ни их точное количество, ни то, что еще покупал ТОГАЕВ, он не помнит.
- Вечером того же дня позвонил Азамат и предложил съездить в Переметное, - рассказал БИРЖАНОВ. - Из дома он вышел с пакетом, что в нем, я не знал. По пути он рассказал, что войдем в дом, когда я сказал, что не пойду, он ответил, что мне нечего бояться, что я останусь на улице. На остановке в поселке мы забрали с собой Мергена. Они сказали, чтобы я оставил машину на окраине села. Азамат сказал, чтобы я взял с собой обрез. Он лежал между сиденьями, кто его положил туда, я не знаю. Я выходил на улицу, а когда сел в машину, он там уже лежал. Когда я спросил, зачем он нужен, они сказали, что могут быть собаки. Машину я оставил возле СТО, и мы пошли пешком. Когда подошли к дому с заднего двора, первым через забор перепрыгнул ТОГАЕВ, потом Иманкулов, потом я. Во дворе в одном из сараев горел свет. Я отдал обрез ТОГАЕВУ, сам в окно заглянул. Оказалось, что это курятник. После этого, разбив окно в дом, вошли сначала ТОГАЕВ, потом ИМАНКУЛОВ. Я оставался во дворе. Я встал возле калитки, из дома послышался шум, и услышал два выстрела, потом позвонил Азамат и сказал, чтобы я заходил в дом. Через окно я вошел в дом. Когда я вошел в спальню, Азамат стоял на тахте, на полу лежал мужчина. Азамат сказал мне, чтобы я связал руки пластиковыми хомутами. Мерген и Азамат увели женщину в зал, и спрашивали у нее, где деньги. Как связать хомуты, я не знал, поэтому задержался. Мужчина сначала сидел, а потом упал спиной. Когда я связывал ему руки, он не шевелился, я прощупал пульс, мне показалось, что сердце не бьется. Я побежал к ним и сказал Азамату, что кажется, что мужчина умер. Я вышел в коридор, через некоторое время на улицу вышел Мерген, потом он забежал и сказал, что возле дома кто-то ходит. Они требовали денег, а женщина говорила, что они деньги в доме не хранят, и говорила: "Сами посмотрите!".
Азамат позвал меня и сказал, чтобы я связал руки женщине. Как завязывать хомуты, я не знал, поэтому нашел полотенце и связал ими руки женщине, не сильно, сказал, чтобы она не вставала, пока мы не уйдем. Она спросила у меня, жив ли ее муж, я соврал, сказав, что он жив, но без сознания. Она сказала: "Укройте меня, я замерзла". Мерген укрыл ее покрывалом. Мы вышли и ушли.
По словам БИРЖАНОВА, приехав в город, они остановились в квартире ТОГАЕВА, там поделили деньги - на каждого было по 20 тысяч тенге. Золото ТОГАЕВ оставил себе, сказав, что продаст их, и потом поделит деньги. После этого БИРЖАНОВ снял квартиру, в которой находился примерно 2-3 недели. Он рассказал, что долго не мог прийти в себя.
На вопрос прокурора Руслана АМИНОВА, почему ИМАНКУЛОВ говорит, что в дом вместе с ТОГАЕВЫМ заходил именно БИРЖАНОВ, а ТОГАЕВ заявляет, что стрелял в Каркулу либо БИРЖНОВ, либо ИМАНКУЛОВ, при этом БИРЖАНОВ утверждает, что в дом он вначале не заходил, подсудимые ответили, что именно он (каждый из трех подсудимых - прим.автора) говорит правду.