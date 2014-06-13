Сегодня, 13 июня, в Каздрамтеатре награждали лучших медработников. Как известно, День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня и в этом году он выпал на 15 июня.
Ранее, в апреле, управление здравоохранения Западно-Казахстанской области запустило проект "Голос пациента". С 29 апреля по 10 июня жители области могли голосовать за своего любимого врача. Победители конкурса были определены по наибольшему количеству голосов.
Сегодня подвели итоги этого конкурса. Победу в нем одержали кардиохирург областного кардиологического центра Жанайдар КАЗТУГАНОВ
и директор Бурлинской центральной районной больницы Максут БАЙЧЕРКЕШЕВ
.
Также сегодня подводили итоги конкурса-премии "Призвание", лучшие были определены коллегиальным решением комиссии.
Лауреатом в номинации "За верность профессии" стал ветеран сферы здравоохранения Быхтыгали АХМЕТОВ
.
- Еще со школы я увлекалась хромосомами, делениями клеток, всего, что касается генетики. Но больше всего меня тревожили детские генетические болезни, которые сопровождаются тяжелой инвалидностью. Поэтому я решила стать генетиком-лаборантом. Наша работа помогает исследовать причины генетических заболеваний, - рассказывает Наталья ЛОБАНОВА, лаборант-генетик областного консультативно-диагностического центра
, которая победила в номинации за успешное применение инновационного подхода к медицине.
За качественную организацию работы по приему пациентов отметили Айгуль НИГМЕТОВУ, медицинскую сестру ЦРБ Жанибекского района
.
Также лучшей была признана бригада врачей из областной клинической больницы. Их отметили за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека. В бригаду входят врач-нейрохирург Бекежан ТРАИСОВ
, врач-стоматолог Тельман ИХСАНОВ
и врач анестезиолог-реаниматолог Аксалкин НУРЖАНОВА.
Врачи смогли провести сложную операцию сквозного ранения раненого солдата. Речь идет о солдате из Кызылорды Еркебулане Сейлханове
, который во время несения службы 21 июля 2012 года выстрелил себе в голову из автомата. Врачи спасли ему жизнь, но с армии он был комиссован.
Для Жанайдара КАЗТУГАНОВА
работа кардиохирурга значит очень много. Он выполняет разнообразные операции на сердце. За три года хирург выполнил около 400 операций, 80-100 из них на сердце.
- Сейчас кардиохирургия развивается молниеносными темпами и мечта любого молодого хирурга работать именно в этой сфере, потому что это очень изящная и сложная работа, - говорит победитель проекта "Голос пациента".
На сегодняшний день в сфере здравоохранения Западно-Казахстанской области работают 1649 врачей и 5680 средних медицинских работников. За 2013 год из республиканского бюджета было выделено 19 миллиардов тенге в сферу здравоохранения Западно-Казахстанской области, а на модернизацию и улучшение базы было выделено 5 миллиардов тенге. На программу по онкологической помощи выделено 1,2 миллиарда тенге из государственного бюджета. За это время в области отремонтировано 9 объектов, также планируется стройка многопрофильной больницы на 300 коек.
На встрече также было сообщено, что по статистике средний возраст населения достиг 70 лет, взрослая смертность снизилась на 3,3%. Также за последний год в области родилось 13 тысяч детей, а младенческая смертность снизилась на 28,7%.
Для повышения квалификации работников молодые специалисты и уже опытные врачи отправляются на обучение за рубеж. В основном они обучаются в России, странах Прибалтики, Израиле и Швеции.
Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА
Фото: Темирболат Токмамбетов