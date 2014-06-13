Сегодня, 13 июня, в Каздрамтеатре награждали лучших медработников. Как известно, День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня и в этом году он выпал на 15 июня. vrachi Ранее, в апреле, управление здравоохранения Западно-Казахстанской области запустило проект "Голос пациента". С 29 апреля по 10 июня жители области могли голосовать за своего любимого врача. Победители конкурса были определены по наибольшему количеству голосов. Сегодня подвели итоги этого конкурса. Победу в нем одержали кардиохирург областного кардиологического центра Жанайдар КАЗТУГАНОВ и директор Бурлинской центральной районной больницы Максут БАЙЧЕРКЕШЕВ. Также сегодня подводили итоги конкурса-премии "Призвание", лучшие были определены коллегиальным решением комиссии. Лауреатом в номинации "За верность профессии" стал ветеран сферы здравоохранения Быхтыгали АХМЕТОВ. - Еще со школы я увлекалась хромосомами, делениями клеток, всего, что касается генетики. Но больше всего меня тревожили детские генетические болезни, которые сопровождаются тяжелой инвалидностью. Поэтому я решила стать генетиком-лаборантом. Наша работа помогает исследовать причины генетических заболеваний, - рассказывает Наталья ЛОБАНОВА, лаборант-генетик областного консультативно-диагностического центра, которая победила в номинации  за успешное применение инновационного подхода к медицине. За качественную организацию работы по приему пациентов отметили Айгуль НИГМЕТОВУ, медицинскую сестру ЦРБ Жанибекского района. Также лучшей была признана бригада врачей из областной клинической больницы. Их отметили за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека. В бригаду входят врач-нейрохирург Бекежан ТРАИСОВ, врач-стоматолог Тельман ИХСАНОВ и врач анестезиолог-реаниматолог Аксалкин НУРЖАНОВА. Врачи смогли провести сложную операцию сквозного ранения раненого солдата. Речь идет о солдате из Кызылорды Еркебулане Сейлханове, который во время несения службы 21 июля 2012 года выстрелил себе в голову из автомата. Врачи спасли ему жизнь, но с армии он был комиссован. Для Жанайдара КАЗТУГАНОВА работа кардиохирурга значит очень много. Он выполняет разнообразные операции на сердце. За три года хирург выполнил около 400 операций, 80-100 из них на сердце. - Сейчас кардиохирургия развивается молниеносными темпами и мечта любого молодого хирурга работать именно в этой сфере, потому что это очень изящная и сложная работа, - говорит победитель проекта "Голос пациента". На сегодняшний день в сфере здравоохранения Западно-Казахстанской области  работают 1649 врачей и 5680 средних медицинских работников. За 2013 год из республиканского бюджета было выделено 19 миллиардов тенге в сферу здравоохранения Западно-Казахстанской области, а на модернизацию и улучшение базы было выделено 5 миллиардов тенге. На программу по онкологической помощи выделено 1,2 миллиарда тенге из государственного бюджета. За это время в области отремонтировано 9 объектов, также планируется стройка многопрофильной больницы на 300 коек. На встрече также было сообщено, что по статистике средний возраст населения достиг 70 лет, взрослая смертность снизилась на 3,3%. Также за последний год в области родилось 13 тысяч детей, а младенческая смертность снизилась на 28,7%. Для повышения квалификации работников молодые специалисты и уже опытные врачи отправляются на обучение за рубеж. В основном они обучаются в России, странах Прибалтики, Израиле и Швеции. vrach vrach2 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото: Темирболат Токмамбетов