Крупная авария произошла 13 июня около десяти часов утра на трассе Актобе-Астрахань в пяти километрах от города Алга Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел. Как сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел, водитель автомашины Seat Toledo, нарушив правила обгона, допустил столкновение с автомобилем Оpel Vectra. Известно, что пять человек погибли на месте дорожно-транспортного происшествия, одна пассажирка скончалась уже в стенах районной больницы. В настоящее время в больнице еще находятся четыре человека, пострадавшие в ДТП в Актюбинской области. Среди госпитализированных - двое водителей и двое пассажиров столкнувшихся авто. Как сообщается, на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, выясняются подробности дорожно-транспортного происшествия. По некоторым данным, среди погибших в ДТП в Актюбинской области есть двое детей.