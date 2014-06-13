Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". barooh_sud Сегодня, 13 июня, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжилось судебное заседание по делу гражданина Великобритании Баруха Питера. Сегодня на процесс автобусом привезли пострадавших девочек из Атырау. как известно, на британца написали заявления 7 несовершеннолетних жительниц этого города. Гражданина Великобритании Баруха ПИТЕРА обвиняют в развращении малолетних и изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних. На предыдущем заседании были допрошены трое пострадавших из Уральска. Между тем, как рассказала прокурор, свою вину Барух ПИТЕР не признает, говорит, что фотографии девочек были лишь любительской съемкой для собственного пользования. Напомним, британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА. Фото Медета МЕДРЕСОВА