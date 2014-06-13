Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на врача-дерматолога областного кожно-венерологического диспансера Оралгуль ЖАНТЛЕУОВУ. - С началом летнего сезона стало много обращений с аллергическими реакциями на укусы комаров. В основном это дети. Не могу сказать, что это аллергия именно на комаров. Все зависит от организма, есть такие детки, которые предрасположены к аллергии, - рассказала Оралгуль ЖАНТЛЕУОВА. – Мы, конечно, выписываем лечение, но это не предотвращает появление новых укусов. Советуем всем пользоваться различными кремами, которые отпугивают комаров, особенно эффективно гвоздичное масло. По словам врача-дерматолога, есть случаи, когда обычные укусы вызывают осложнения. Дети расчесывают место укуса, при этом заносят инфекции. В итоге на кожном покрове появляются гнойники, которые долго заживают. Напомним, в этом году уральцы особенно сильно страдают от нашествия комаров и мошек. На борьбу с гнусом выделено 47 млн тенге, однако дезинсекционисты заявляют, что обработка территорий не приносит нужных результатов, поскольку препараты ныне "не берут" комаров.