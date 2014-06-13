Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. По сообщению пресс-службы, вечером 12 июня в дежурную часть обратилась 54-летняя жительница Актобе, которая сообщила о том, что малознакомая женщина, войдя в доверие, путем обмана завладела ее деньгами в сумме 8 тысяч долларов США. При этом последняя пообещала помочь приобрести квартиру по программе «Жаңа үй». По данному факту участковыми инспекторами полиции была задержана ранее судимая за аналогичное преступление 62-летняя жительница города. В ходе допроса задержанная дала признательные показания. Между тем, в тот же день в дежурную часть обратился еще один пострадавший, который сообщил, что 35-летняя жительница города обманным путем завладела его деньгами в сумме 6 миллионов тенге. Она также пообещала помочь в приобретении квартиры. В настоящее время в отношении подозреваемых лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Идет следствие.