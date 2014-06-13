Сегодня, 13 июня, в Жангалинском районе аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ встречается с представителями агробизнеса района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Жангалинском районе Нурлан НОГАЕВ
осмотрел первый гидроузел. Аким района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ
на месте рассказал о возможностях и проблемных участках в Жангале.
Как известно, в области много бесхозных гидроузлов, которые во время приватизации были выкуплены предприимчивыми людьми, а после заброшены.
- Для начала необходимо провести инвентаризацию узлов в области, узаконить их, собрать соответствующие документы, чтобы взять их на баланс госорганов. Бюджеты районных акиматов позволяют выполнять подобные процедуры внутри района, не вынося заявки на областной или республиканский бюджеты, - сказал Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к руководству района. - Имея документы на руках, после подготовки ПСД ставится вопрос о финансировании капитального или среднего ремонта объекта. Арман Каримович (Утегулов - замакима ЗКО), Жангалинский район - один из передовых районов, деятельность которого направлена на животноводство, и вопросы, связанные с обеспечением водопоя животных и расширения кормовой базы путем лиманного орошения здесь должны стоять в приоритете. Оставляю этот вопрос на ваш особый контроль.
Как стало известно, фермеры Жангалинского района уже не первый год занимаются экспортом мяса в Атыраускую и Мангистаускую области. Напомним, в этом году фермеры района планируют закончить строительство павильонов по продаже мяса в городе Атырау. Как отметил аким района, это позволит переловить цены перекупщиков, поскольку в павильонах мясо будет распространяться в розницу по оптовой цене.
Нурлан НОГАЕВ поручил Лавру ХАЙРЕТДИНОВУ создать все условия для того, чтобы мелкие крестьяне могли объединяться в крупные, стали бы конкурентоспособными, и при наличии крупных договоров смогли бы поставлять большое количество мяса бесперебойно.
- У Жангалинского района большой экспортный потенциал, - сказал глава региона. - В районе уже образовались крупные успешные крестьянские хозяйства, ориентированные на животноводство, в том числе на расширение племенного поголовья. В то же время в районе очень много мелких крестьянских хозяйств. Ввиду того, что они маленькие, соответственно, и поголовье маленькое, эти крестьяне не могут пользоваться всеми субсидиями, заложенными в программе "Агробизнес". При объединении они смогут участвовать во всех программах субсидирования, для этого Вы должны создать для них все условия, чтобы крестьяне могли объединяться, где будет один руководитель, один бухгалтер, чтобы это было не стихийное разведение, а целенаправленное хозяйство, которое займет свою нишу по производству мяса.
К слову, сегодня, глава региона также посетит Букейординский район, в субботу - Жанибекский и Казталовский районы, а в воскресенье отправится в Акжайыкский район также для встречи с крестьянами.