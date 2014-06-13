Сегодня, 13 июня, специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО под председательством судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ признал виновным Темирхана ЖЕКСЕНОВА в убийстве и краже, и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. sud2 По словам Акгуль КАРАСАЕВОЙ, как стало известно в ходе судебных разбирательств, в апреле нынешнего года 41-летний Темирхан ЖЕКСЕНОВ поругался со своей сожительницей, после чего вышел из дома. Через некоторое время женщина тоже вышла на улицу, и попросила закурить случайного прохожего. Они разговорились, и женщина пригласила мужчину войти в дом. Далее они вместе распили водку. В это время домой вернулся подсудимый, который, завидев постороннего мужчину, стал избивать его. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у потерпевшего были зафиксированы переломы нескольких ребер, многочисленные гематомы и кровоподтеки на лице, но смерть наступила в результате механической асфиксии. После совершения убийства ЖЕКСЕНОВ на автомобиле, принадлежащим дочери его сожительницы, вывез труп в безлюдное место, где и оставил в одном нижнем белье, предварительно сняв с него одежду, и прихватил с собой серебряную цепочку и телефон убитого. Поймали подсудимого в момент, когда он пытался сбыть украденный телефон. - У ЖЕКСЕНОВА наблюдается рецидив, поэтому он был приговорен к 11 годам  лишения свободы в колонии особого режима, - рассказала Акгуль КАРАСАЕВА. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Нурай СУЛТАНОВА, фото автора