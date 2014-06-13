Напомним, 16 мая около двух часов дня в травмпункт Уральской областной клинической больницы была доставлена 32-летняя женщина с касательным огнестрельным ранением. Она пояснила, что в нее около дома 100 по улице Курмангазы стрелял неизвестный. - В тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного деяния гражданин "С" 1994 года рождения, - сообщила в тот день пресс-служба ДВД ЗКО. - Из объяснений задержанного следует, что мужчина стрелял из своей спортивно-пневматической винтовки с балкона квартиры. Якобы по воробьям, которые мешали ему спать. Пневматическое оружие изъято. По данному факту Абайским ОП УВД г.Уральска возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч.3 УК РК - "Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия ". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сейчас они ищут пострадавших в данном происшествии. - Если есть пострадавшие в ходе стрельбы возле дома №100 по улице Курмангазы, просим обратиться в Абайский отдел полиции по адресу: г. Уральск, улица Пугачева, 49, или позвонить по номеру: 102, 98-45-16, 98-43-29, 98-43-03, - сообщили в полиции.