Трагедия произошла в ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» при строительстве станции водоснабжения,  передает timeskz.kz Фото: timeskz.kz Фото: timeskz.kz Один из рабочих с тяжелой травмой шейного отдела позвоночника попал в реанимацию. У мужчины едва шевелится правая рука. Остальные конечности находятся без движения. По данным сайта министерства ЧС Казахстана, «12 июня в 14 часов при проведении строительных работ по заливке бетонного монолита на 3-м этаже здания произошел обвал конструкции. В результате происшествия в больницу доставили 9 работников. После оказания первой медпомощи 4 человека отпустили домой. 5 человек с различными травмами госпитализировали в больницу. Это Токбасов Б. 1988 г.р., Есенгалиев Е. 1992 г.р., Нурхат А. 1972 г.р., Акбулатов Х. 1991 г.р. и Каракулов К.1985 г.р. - К нам в больницу попал один пострадавший, - рассказывает главврач БСМП Рахимжан Арыстанов. - Я только что от него. Лежит в реанимации. Только правая рука немного шевелится. Остальные конечности он не чувствует. Идет обследование. Определяем уровень повреждения спинного мозга. Также выяснилось, что в железнодорожной больнице Актобе находятся еще семь человек – все жители Уральска и ЗКО, которые поехали на работу в соседний город.