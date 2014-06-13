На озере Шалкар в ЗКО спасли россиянку, которую унесло течением
Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.
- В минувший четверг, 12 июня, на озере Шалкар была спасена гражданка Российской Федерации из города Оренбурга, которую унесло течением на надувном матраце на далекое расстояние от берега, был сильный ветер, - рассказал заместитель начальника водно-спасательной службы ДЧС ЗКО Виктор ВЕЛИКАНОВ. - За последние несколько лет, к счастью, в местах массового купания не допущено ни одного случая утопления в зоне ответственности. В течение 11-12 часов спасатели следят за купающимися, делают им предостережения при нарушениях правил поведения на воде, а при возникновении чрезвычайной ситуации готовы быстро среагировать и спасти пострадавшего.
На озере Шалкар спасатели контролируют акваторию на протяжении семи километров береговой полосы путем патрулирования на моторной лодке и наблюдения с водно-спасательной станции с помощью прибора дальнего видения.
Но много проблем остается с отдыхающими на диких пляжах.
Так, вчера, 12 июня, в Чингирлауском районе, близ поселка Шынгирлау, на озере Кунакай в 14 часов 30 минут во время купания в неустановленном месте утонул мужчина 1960 года рождения. Силами водно-спасательной службы МЧС РК тело было обнаружено и извлечено из воды в 15 часов.
Как отмечают спасатели, также тревожит и беспечность родителей, которые отпускают детей без сопровождения в парк культуры и отдыха.
- Впрочем, часто приходится спасателям внимательно наблюдать и за детьми, которые пришли с родителями, но которые практически не смотрят за ними. Во время патрулирования всегда есть кто-то из спасателей, имеющий или медицинское образование, или является «парамедиком», которые своевременно могут оказать доврачебную медицинскую помощь, - отметил Виктор ВЕЛИКАНОВ.
Спасатели просят жителей и гостей города не оставлять детей без присмотра.
За время купального сезона на сегодняшний день водными спасателями спасено и оказана доврачебная помощь девятерым, пятеро из них - дети.
С начала сезона в водоемах ЗКО утонули 12 человек.
