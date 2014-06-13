фото с сайта www.bbc.co.uk фото с сайта www.bbc.co.uk На "Арене Коринтианс" в Сан-Паулу прошел первый матч Чемпионата мира по футболу между хозяевами мундиаля, командой Бразилии, и сборной Хорватии, сообщает Вести.Ru. fut1 "Пентакампионес" на игру вышли следующим составом: в воротах Жулио Сезар, защитники Дани Алвес, Давид Луис, Тьяго Силва, полузащита — Марсело, Густаво, Паулиньо, Халк, Оскар, форварды — Неймар и Фред. Флаг Хорватии защищают: в воротах Плетикоса, защитники — Срна, Ловрен, Чорлука, Врсалько, полузащита — Ковачич, Модрич, Ракитич, Перишич, в нападении — Олич и Елавич. fut2 Счет во встрече уже открыт. И открыли его пятикратные чемпионы мира, правда, не так, как им самим хотелось бы. Автоголом на 11-й минуте игры "отличился" Марсело. Счет 0:1 в пользу Хорватии держался до 29-й минуты, когда форвард бразильцев Неймар восстановил паритет. При нем команды ушли на перыв. fut3 Второй тайм начался и долгое время продолжался в равной борьбе, пока на 71-й минуте все тот же Неймар реализовал назначенный судьей в ворота хорватов пенальти и вывел хозяев турнира вперед — 2:1. Хорваты бросились отыгрываться, но и бразильцы далеко не таковы, чтобы забиваться в оборону. Команды взвинтили темп игры, и в добавленное время удача сопутствовала латиноамериканцам. Гол забил Оскар. Итог встречи 3:1.