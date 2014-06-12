Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места событий.
Жильцы домов №№303,301,299 и 297 по улице Ескалиева сегодня, 12 июня, собрались на сход по поводу строящейся неподалеку автозаправки. На сход пришли и дети, которые держали плакаты с призывами отменить строительство. Как утверждают жители, никто с ними это строительство не согласовывал, и они уверены, что возводить заправочный комплекс близ жилого дома незаконно.
- Мы раньше не знали, что здесь собираются строить газозаправочную станцию, - рассказала жительница дома Нургуль. - У нас масса вопросов к хозяину этой будущей заправки, мы его ни разу не видели, фамилию его не знаем, нам не говорят. Здесь нарушено элементарное требование к объектам строительства - здесь нет информационного щита, нет информации о том, кто подрядчик, застройщик, владелец участка, нет телефонов, к кому обратиться можно и сроков стройки. О том, что здесь строят заправку, мы узнали благодаря «сарафанному» радио.
Жильцы возмущены тем, что строители перегородили один из подъездных путей, комплекс их домов остался без аварийного выезда.
- Страшно детей отпускать на самом деле, - говорит жительница жилого комплекса Марина. - Тут будут постоянно машины ездить, создавать пробки, газом будет пахнуть, жить же невозможно будет.
Близ будущей АЗС расположены фитнес-центр, жилые дома и магазин «Мегастрой».
- Не соблюдены ни санитарно-эпидемиологические требования, ни противопожарные, - возмущается Нургуль. - Мы хотим узнать, как этот человек получил разрешение на начало строительства.
Жильцы писали письма в ряд органов государственного надзора, но, по их словам, там о проблеме знают и считают, что все происходит в рамках закона.
- В основном пришли одни отписки, - поделилась Нургуль. – Пишут, что все разрешения якобы есть, и о том, что все нормы соблюдены. В связи с этим возникает вопрос, выезжал ли кто-нибудь из тех, кто подписывал разрешения, на место стройки?
Люди обеспокоены тем, что в случае ЧП к их дому по оставленной узкой дороге не сможет подъехать ни скорая помощь, ни пожарные машины. К слову, прямо напротив злополучной стройки расположена другая заправочная станция.
Жильцы элитного жилого комплекса вместе с детьми митинговали на месте стройки. Они надеются на то, что соответствующие органы обратят внимание на их проблему и скажут, законно ли строить АЗС в опасной близости от жилых домов.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА