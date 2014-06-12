Сегодня, 12 июня, в здании Назарбаев Интеллектуальной школы открылся чемпионат РК по тогызкумалаку, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kumalak5 Все участники турнира являются сильнейшими игроками в республике. Они приехали из Актобе, Павлодара и ЮКО. В состязании принимают участие четверо мастеров международного класса - Серик АКТАЕВ, Сайлан МАТЫЛОВ, Халымжан ТЕМИРБАЕВ, Диана ЕНИНА. Также среди участников трое мастеров спорта РК и один заслуженный мастер Казахстана. От Западного Казахстана участие в соревнованиях принимают мастер спорта международного класса по тогыкумалаку Сайлан МАТЫЛОВ и мастер спорта РК Акшолпан АЙГАЛИЕВА. - Игра очень сложная, требует внимательности и математических знаний, - рассказала главный судья Даулет АБДИКАРИМОВ. - Соревнования проходят в два этапа. В нашей области турнир проводится в первый раз. Партия в тогызкумалак длится три часа. Победителям турнира обещают крупные денежные вознаграждения. kumalak2 kumalak6   kumalak kumalak3 Игра тогызкумалак распространена среди тюркских народов. В основу игры положено число девять, которое у тюрков является священным. При переходе к десятичной системе на счётных досках изменился набор камней в сторону увеличения, так как для каждой разрядной лунки необходимо девять камней. Игра развивает логическое мышление и выдержку. Игра может длиться от трех до пяти часов. В августе 2012 в Чехии прошел чемпионат мира по тогызкумалак, где приняло участие 47 спортсменов из Германии, США, России, Швейцарии, Турции, Украины, Латвии, Кыргызстана, Чехии и Казахстана. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА