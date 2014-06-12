Славянск — город на севере Донецкой области, численность его населения в 2011 году составляла около 120 тысяч человек, однако за время проведения так называемой антитеррористической операции город покинули 40 процентов жителей. Именно в его окрестностях развернулись наиболее активные боевые действия. По данным ополченцев, украинские военные обстреливают город из минометов, гаубиц, самоходных минометов «Тюльпан» и систем залпового огня «Град» (военные при этом утверждают, что стрельбу по жилым кварталам не ведут). Ополченцы используют против них минометы и автоматическое стрелковое оружие. Командир ополчения Игорь Стрелков, комментируя ситуацию 9 июня, признал, что «положение аховое», подкрепления нет и не предвидится. «Лента.ру» собрала фотографии из Славянска, сделанные за последние дни. Разрушенная попаданием снаряда квартира. Автобус с людьми, покидающими Славянск. Последствия артиллерийского удара по жилым домам Славянска. Хозяин магазина, поврежденного в результате минометного обстрела.