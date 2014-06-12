Сегодня, 12 июня, примерно в 15 часов на балконе пятого этажа дома №16 по улице А.Молдагуловой было замечено задымление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". balkon - Мы с сыном подъехали к дому, - рассказал житель дома Артем. - Услышал шум наверху, вижу, дым валит из балкона. Пошел к соседям, постучал, а там не открывают. Стал кричать, что у них балкон горит, а там отвечают: "Вызывай пожарных". Я и вызвал. На место пожара прибыли два пожарных расчета. Однако на месте выяснилось, что на балконе горел мусор. В квартире находился мужчина средних лет. - Там стучали, хотели мне голову оторвать, - рассказал житель квартиры. - Я и поджег тряпки на балконе, чтобы привлечь внимание. На вопрос, кто ему мог угрожать, и с кем он проживает, мужчина отвечал бессвязно. - Мне кажется, там живут квартиранты, - рассказал житель этого дома. - Например, этого человека я вижу впервые, хотя живу в этом доме уже несколько лет, - сказал сосед, вызвавший пожарных. Между тем, пожарные от комментариев воздержались. Сейчас на месте работают дознаватели, которым предстоит установить причины возгорания и ущерб. balkon1 balkon2 balkon3 Фото Медета МЕДРЕСОВА