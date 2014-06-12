Глава государства Нурсултан Назарбаев в рамках 27 -го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов заявил о том, что сегодня между Казахстаном и 10 странами мира устанавливается односторонний безвизовый режим в рамках усиления бизнес-контактов, передает корреспондент BNews.kz. «Усиление бизнес-контактов... Международные кооперации необходимо принимать наравне с безвизовыми барьерами. Сегодня мы объявляем о одностороннем установлении безвизового режима для граждан 10 государств, показавших наиболее высокую инвестиционную активность в Казахстане», - сообщил Президент страны. В этом списке стран - США, Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Корея и Япония. Напомним, в Боровом проходит 27-ое пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при участии Главы государства Н.Назарбаева. Основными темами обсуждения стали экономические возможности Казахстана в рамках реализации второй пятилетки ГПФИИР, а также обсуждение дальнейших мер по улучшению инвестклимата в стране, защита прав инвесторов, а также вопросы инвестирования и трансферта технологий в рамках второй пятилетки индустриализации. Привлечение иностранных инвесторов - один из приоритетов всей экономической политики страны. И государство намерено создавать лучшие условия для формирования Казахстана как регионального инвестиционного хаба.