Фото: m-astana.kz Фото: m-astana.kz Рабочая поездка председателя президиума Национальной палаты предпринимателей  РК Тимура КУЛИБАЕВА в Западно-Казахстанскую область намечена на 18 июня, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу палаты. Планируется, что Тимур КУЛИБАЕВ посетит несколько производственных предприятий области. Намечено также расширенное заседание регионального совета предпринимателей ЗКО с участием  председателя президиума НПП РК Тимура КУЛИБАЕВА,  акима области  Нурлана НОГАЕВА и бизнес-сообщества региона. Перед Кулибаевым доложатся председатель регионального совета Валерий ДЖУНУСОВ и директор палаты предпринимателей ЗКО Кенес АБСАТИРОВ. Как сообщается в распространенном релизе, на встрече будут обсуждены вопросы развития предпринимательства, создания инфраструктуры для МСБ. Запланировано детальное обсуждение предложений и рекомендаций палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области, которые будут озвучены на  І Съезде НПП РК.  