«Дом мамы» — кризисный центр для матерей с новорожденными детьми — работает в Уральске третий месяц, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
— Идея этого проекта родилась в мае 2013 года. Первый такой дом мы открыли в Астане, — рассказала директор фонда Балия КЕНЖЕБОЛАТОВА
. — Все дома у нас находятся в долгосрочной аренде.
По словам Балии КЕНЖЕБОЛАТОВОЙ, здесь девушкам помогают восстановить документы, если их нет, встать на медицинский учет, и в последующем трудоустраивают. Главным критерием приема в Дом мамы является беременность первым ребенком. Как правило, им некуда идти — мужа у них нет, либо они в разводе, а в родительском доме возникают непонимания. Возраст постоялиц — от 15 до 25 лет, но бывают и исключения.
— Что касается материального обеспечения, то главными спонсорами являются бизнесмены из списка Форбс, основатель фонда Айдын РАХИМБАЕВ
. Конечно, мы искали их сами, все переговоры вела я, обзванивала, говорила суть проекта, пыталась донести проблемы девушек, которые нуждаются в помощи, — сообщила директор фонда.
В доме круглосуточно находятся медсестра и охранник — семейная пара.
— Сейчас в доме живут три девушки. В основном проблемы с отказом от детей чаще всего в районах. Проблемы у них самые разные — от расставания с парнем до непонимания со стороны родителей. Есть такие случаи, когда родители или знакомые звонят и рассказывают те или иные ситуации, которые случились с их близкими. Мы всегда стараемся помочь. Всегда думала, что казахская пословица «Если ребенок нашел место в твоем животе, ему найдется место и в твоей семье» на деле оказывается лишь словами, — рассказывает координатор «Дома мамы» Надия ЛИСИЦЫНА
.
По словам координатора, девушек им помогает найти управление здравоохранения. Но с этим тоже есть проблемы, в основном они предоставляют сведения о тех мамах, которые отказываются от своих детей из-за болезни. Таких деток с мамами принять сюда не могут, так как это угроза для остальных жителей. Но если сигнал поступил о совершенно здоровой маме, которая не хочет забирать ребенка из роддома, то туда едет координатор с психологом и уговаривают, так сказать протягивают руку помощи и поддержки.
— Одна из живущих на данный момент девушка работает, с ее ребенком сидит другая и получает треть зарплаты, как няня. Здесь девочки живут только до того времени, пока ребенку не исполнится 1,5 года, потом они выходят в самостоятельную жизнь, но мы, так сказать, в ответе за тех, кого приручили. За полтора года девочки копят деньги, пособие, которое они получают на ребенка, они не тратят, здесь они живут совершенно бесплатно, также заработанные ими деньги они откладывают, чтобы, выйдя из Дома, им было, на что снять жилье, — говорит Надия ЛИСИЦЫНА. — По исполнению ребенку 6 месяцев девушки обязательно устраиваются на работу либо сами, либо с нашей помощью. Что касается уборки и приготовления еды, то девушки делают это самостоятельно, по графику дежурств.
О кризисном центре координатор рассказывает в колледжах и школах. Постояльцам Дома гарантируют полную анонимность.
Айдын Рахимбаев, 41 год, в этом году первым из казахстанцев попал в топ-20 спортсменов в зачете внедорожников на «Дакар-2014» — он пилот профессионального спортклуба «Астана». Вошел в рейтинг 50 самых богатых людей РК . Состояние — $280 000 000. Главный источник дохода — строительство.
Фото Медета МЕДРЕСОВА