Президент Украины Петр ПОРОШЕНКО в бытность народным депутатом весной 2006 года подробно информировал посла США Джона ХЕРБСТА о ходе консультаций по формированию коалиционного правительства, свидетельствуют материалы сайта Wikileaks. Об этом сообщает РИА "Новости".
В телеграмме посольства США в Киеве в госдепартамент от 28 апреля 2006 года, опубликованной Wikileaks, Порошенко назван "инсайдером" партии "Наша Украина", однако американские дипломаты усомнились в правдивости представленной им информации. В частности, они подозревали Порошенко в интригах с целью арестовать сподвижника Юлии Тимошенко Александра Турчинова, который впоследствии был предшественником Порошенко на посту и.о. президента Украины.
Порошенко был избран в парламент в марте 2006 года по списку избирательного блока "Наша Украина" президента Виктора Ющенко. В это время велись переговоры о создании правительства "оранжевой коалиции", причем между "Нашей Украиной" и блоком Юлии Тимошенко (БЮТ) происходили серьезные трения, которые в конечном итоге оставили их без представительства в правительстве. В августе 2006 года "антикризисная коалиция" сформировала правительство во главе с Виктором Януковичем.
В документе Wikileaks описывается встреча посла Хербста с Порошенко 28 апреля 2006 года в посольстве США, в ходе которой посла интересовали разногласия "Нашей Украины" и БЮТ, в частности, информация о том, что Порошенко пытался добиться ареста близкого соратника Тимошенко Александра Турчинова.
Турчинов был назначен и.о. президента Украины в феврале 2014 года после насильственного свержения президента Виктора Януковича, и в этом качестве работал до инаугурации Порошенко 7 июня 2014.
"Во время встречи 28 апреля с послом инсайдер "Нашей Украины" (НУ) Петр Порошенко отрицал, что он стоит за недавним решением генерального прокурора Александра Медведко выдать ордер на арест заместителя Тимошенко Александра Турчинова", — говорится в телеграмме посольства США.
"Порошенко протестовал, заявив, что у него не было мотивов давить на Турчинова", — сообщается в документе.
В ходе встречи Порошенко также поделился подробностями своего разговора с Юлией Тимошенко накануне, где та предлагала создать правительство "Нашей Украины"-БЮТ, но потом отказалась от этой идеи. Порошенко заявил, что требовал от Тимошенко "быть более гибкой и менее жесткой" в коалиционных переговорах.
"Порошенко жаловался, что Тимошенко нельзя доверять, подчеркнув, что она не была откровенной и принципиальной", — уточняется в документе.
Порошенко заявил, что прогресса в формировании "оранжевой" правящей коалиции пока нет, а относительно коалиции "оранжевых" с партией Януковича выразил "90-процентную уверенность", что она не состоится. Телеграмма свидетельствует, что посольство США восприняло информацию Порошенко с сомнением.
"Как и во многих случаях, когда мы слышим о мотивациях, целях, характерах и т.п. "другой стороны" в коалиционных переговорах большинства, заявления Порошенко о его заклятом враге Тимошенко и его протест с заявлением о невиновности относительно шагов Генпрокуратуры против заместителя Тимошенко Турчинова надо воспринимать с большим скептицизмом, даже с большим, чем в других случаях", — пишет автор телеграммы.
Отмечая, что доказательств не существует, посольство США все же подозревало Порошенко в стремлении создать коалицию с "Партией регионов", и именно это, по мнению посла, делало его не вполне достоверным источником.