Казахстан ежегодно закупает чай на миллионы долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такие данные предоставило Агентство Казахстана по статистике, отвечая на официальный запрос.
Объем импорта чая в Казахстан в среднем составляет 100 миллионов долларов в год. Если в 2009 году ввоз чая был на уровне 25,8 тысячи тонн, или в сумме это почти 90 миллионов долларов, то уже в 2013 году этот показатель составил 32 тысячи тонн на 147 миллионов долларов.
В первом квартале этого года Казахстан закупил почти 10 тысяч тонн чая на 42 миллиона 780 тысяч долларов.
Казахстан импортирует чай из более чем из 28 стран мира. В числе крупных поставщиков Индия, Шри-Ланка, Россия, Китай, ОАЭ и Кения. Оборот только черного чая с ароматическими добавками из Индии, к примеру, составил более 40 миллионов долларов за 2013 год. Среди поставщиков также такие страны, как Нидерланды, Чехия, Франция, Малайзия, Австрия, Республика Корея, Украина, Италия, Беларусь, Марокко, Армения, Пакистан, Иран, Германия, Индонезия, Польша, Азербайджан, Грузия и другие.
Так, импорт российского чая в Казахстан в 2013 году составлял 3 тысячи 136 тонн продукта, или 21,3 миллиона долларов, индийского чая поставлено более 11 тысяч тонн на сумму около 50 миллионов долларов, чай из Шри-Ланки - более 1200 тонн на сумму 4,8 миллиона долларов.
Стоит отметить, что казахстанцы предпочитают сорта черного чая, нежели зеленого. Более 90 процентов чая, завезенного в Казахстан, - это черный чай, пакетированный и расфасованный в упаковки до 3 килограммов. Также огромной популярностью пользуются черные чаи с ароматическими добавками. Так, из Вьетнама Казахстан импортирует исключительно такие чаи: в прошлом году было закуплено 165 тонн на сумму более 500 тысяч долларов.
В структуре торговли по этому виду товара присутствует и экспорт. Судя по данным агентства, экспорт за пять лет вырос в три раза - с 427,6 тонны чая на 1,7 миллиона в 2009 году до 1 527 тонн на сумму 7,2 миллиона долларов в 2013 году. За первые четыре месяца текущего года экспорт составил 413 тонн чая на один миллион 864,7 тысячи долларов.
В основном импортируют чай из Казахстана Россия и Кыргызстан. Экспорт черного чая в страны СНГ с начала года составил 161 тонну на сумму 830,6 тысячи долларов, черного чая с ароматическими добавками и без - 230 тонн за первые 4 месяца 2014 года. Доля экспорта же зеленого чая гораздо ниже. Она составляет около 15 тонн чая.
Также экспорт идет в Узбекистан и Монголию. С этого года было вывезено 3,3 тонны на сумму 21,4 тысячи долларов. За прошлый год Монголия закупила 14 тонн чая (75,6 тысячи долларов). За 2013 год экспорт в Россию составил 909 тонн, в Кыргызстан - 515 тонн, в Узбекистан - 2,9 тонны, Монголию - 45,2 тонны, Китай - 1,7 тонны. Причем стоит отметить, что Казахстан, в основном, экспортирует все категории черного чая. Особо стоит подчеркнуть, что черный чай с ароматическими добавками закупает у Казахстана и Кения. За прошлый год в эту страну было отправлена 51 тонна чая.