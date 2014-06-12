Замначальника УССО ЗКО МВД арестован за вымогательство взятки
Сегодня, 12 июня, Уральский городской суд под председательством судьи Магиры КИТАРОВОЙ санкционировал арест заместителя начальника ГУ "Управление специализированной службы охраны" Берика БИЖАНОВА сроком на два месяца. О санкционировании ареста ходатайствовала областная прокуратура.
По версии гособвинителя, 2 июня в финансовую полицию обратились сотрудники ГУ "УССО" МВД РК по Каратобинскому и Сырымскому районам, которые рассказали, что замначальника Берик БИЖАНОВ вымогает у них путем угрозы ежемесячную взятку.
20 мая работники управления в районах уже собирали по 4 тысячи тенге, набрали 30 тысяч тенге, и в последующем якобы передали их БИЖАНОВУ в качестве ежемесячной "отметки".
6 июня в отношении БИЖАНОВА было возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК - "Получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, путем вымогательства".
По словам прокурора, находясь на свободе, замначальника УССО может скрыться от органов предварительного следствия, а также оказать влияние на ход расследования, поэтому ходатайствует об аресте обвиняемого.
Между тем, адвокат БИЖАНОВА Руслан ЖУМАГУЛОВ заявил, что его подзащитный имеет постоянное место жительства, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, кроме того, об аресте одного из его сотрудников он знал, тем не менее, не сбегал.
Также в ближайшие дни БИЖАНОВ будет отстранен от занимаемой должности, в связи с чем повлиять на ход расследования не сможет.
Кроме того, адвокат заявил о возможности выпустить обвиняемого под залог в размере 1000 МРП (1 млн 852 тысячи тенге), который готовы внести его родные.
- Суд постановил санкционировать арест Бижанова Берика Амангазиевича сроком на 2 месяца, то есть до 9 августа 2014 года, - постановила судья Магира КИТАРОВА.
Управление специализированной службы охраны (УССО) охраняет объекты, подлежащих государственной охране. Перечень объектов, подлежащих государственной охране, определяется правительством РК. Сотрудники подразделения несут ответственность не только за вверенное государственное имущество, но и стратегически важные объекты жизнеобеспечения и за безопасность граждан.
