В этом году на текущий ремонт, в частности, на покраску и побелку 35 детских садов Атырау выделено 7 млн тенге. Помимо этого, на ремонт 9 детских садов Жылыойского района 2 млн тенге, для 9 детсадов Исатайского района - 544 тыс тенге. - Еще 4,4 млн тенге затратят на ремонт 8 детских садов Макатского района, 2,5 млн тенге для ремонта 15 детских садов Махамбетского района, - сказал заместитель руководителя областного управления образования Шакиржан МЫРЗАГАЛИЕВ. Также для 20 детсадов Курмангазинского района предусмотрены порядка 1 млн тенге. 392 тысячи тенге пойдут на ремонт 12 детсадов Кызылкугинского района. Все средства на текущий год предусмотрены из местного бюджета.